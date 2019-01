Tieners (14 en 16) opgepakt voor ernstige mishandeling

Twee jongens van 14 en 16 jaar zijn aangehouden voor het ernstig mishandelen van een andere tiener in Spijkenisse. De twee hebben zich gisteravond zelf op het bureau gemeld.

Van de mishandeling gingen gisteren filmpjes rond op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een jongen door een groep wordt geslagen. Als hij even later op de grond ligt, wordt hij ook geschopt.

De beelden waren voor de politie aanleiding om een onderzoek in te stellen. Gisteravond besloten twee verdachten zich zelf aan te geven. Ze zijn direct aangehouden. De politie heeft inmiddels ook contact gehad met het slachtoffer.

Er wordt nog gezocht naar de andere jongeren uit de groep die betrokken waren bij de mishandeling, meldt RTV Rijnmond.