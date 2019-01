Omstreden EU-auteursrechtenregels (artikel 13) lopen vast in laatste fase

Tegenstanders van nieuwe, strenge auteursrechtenregels in de EU kunnen weer een heel klein beetje hoop hebben. Plotselinge onenigheid tussen de voorstanders van de wetgeving dreigt voor uitstel en misschien zelfs afstel te zorgen. Als er niet snel een oplossing komt, begint het hele debat na de Europese verkiezingen opnieuw.

Het klinkt misschien als een stoffig, saai dossier, artikel 13 van de EU-auteursrechtenwetgeving, maar op internet maken veel mensen zich er druk over. Kinderen vrezen het einde van hun Broederliefde-fanaccount, jongeren denken dat hun memes verboden worden en ook Facebookfilmpjes met een muziekje eronder kunnen door artikel 13 worden geblokkeerd.

Dat zit zo: de nieuwe Europese regels schrijven voor dat platforms als Facebook en YouTube moeten betalen voor alles wat op hun website wordt geplaatst. Zo krijgen makers van muziek, films en teksten die door auteursrechten zijn beschermd toch nog geld voor inhoud die mensen gratis online zien.

Betalen de platforms niet, dan moeten ze de inhoud blokkeren. Tegenstanders van de wet vrezen voor het einde van het vrije internet. Filtersoftware moet bepalen of iets wel of niet geplaatst mag worden. De platforms zeggen dat ze die filters streng zullen afstellen, om zeker te zijn dat ze geen boete krijgen. Mogelijk worden daardoor ook muziek of films geblokkeerd, waarop helemaal geen auteursrecht zit.

Tweestrijd

Het is een tweestrijd: de artiesten die geld willen krijgen voor hun werk tegen de internetbedrijven die geen inhoud willen blokkeren. De meeste landen kozen tot nu toe voor de artiesten, maar het overleg loopt nu vast op één punt: wie moet zich aan deze nieuwe wetten gaan houden? Zijn dat alleen internetgiganten als Facebook en Google of ook de kleinere internetbedrijven?