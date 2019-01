Zwollenaar verkoopt unieke fotocollectie van The Beatles

Een van de topstukken uit de collectie is een foto waarop de bandleden stukken piepschuim kapotmaken. Het beeld is ingelijst in datzelfde piepschuim, inclusief een aantal sigarettenpeuken die de muzikanten erin uitgedrukt hebben. Ook zit er een foto tussen van The Beatles met hompen vlees en poppenhoofden - later gebruikt als coverfoto voor het album Yesterday en Today uit 1966.

Prijskaartje

Wat de foto's bij verkoop moeten opleveren weet De Lange niet. "De fotograaf heeft de waarde van de collectie tien jaar geleden op 1,2 miljoen euro geschat, maar dat zegt helemaal niets. Ik ga er op voorhand geen prijskaartje aan hangen." Wel hoopt de galeriehouder dat zijn verzameling door één koper overgenomen wordt, zodat de collectie intact blijft.

Het moment dat De Lange heeft gekozen om de foto's te verkopen is niet geheel toevallig. Donderdag opent in Amsterdam een expositie, waarin bijna de gehele collectie te zien is. "Eventuele kopers kunnen zich daar melden, zijn die er niet dan wordt de collectie na afloop van de tentoonstelling geveild", aldus De Lange.