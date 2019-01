Rijkswaterstaat op jacht naar containers: 'Je zal nooit alles vinden'

"We weten uit ervaring dat je nooit alles zult vinden, dus daar houden we wel rekening mee." Volgens Michiel Visser van Rijkswaterstaat maakt de grootte van het gebied zoeken erg ingewikkeld. "Het kost heel veel tijd om alles goed in kaart te brengen. Daarnaast ligt er al veel troep op de zeebodem, waardoor we goed moeten uitzoeken en selecteren wat we bergen."

De gevallen containers liggen verspreid over de zeebodem van een belangrijke scheepvaartroute. En dat heeft gevolgen voor de scheepvaart en de visserij. "De scheepvaart moet omvaren en de visserij mag in sommige delen niet vissen", zegt Sjacko Pas van de kustwacht.

Het is volgens Visser lastig te voorspellen hoeveel tijd de berging van de containers in beslag zal nemen. "Je moet bedenken dat we nog moeten wennen aan de manier van bergen en de apparatuur waarmee we werken." Ook het weer speelt een belangrijke rol. De bergingsschepen moesten vorige week bijvoorbeeld nog wachten op rustiger weer voordat zij van start konden gaan.