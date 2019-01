Google krijgt Franse miljoenenboete voor slecht informeren gebruikers

"Dit is een eerste voorbeeld van een echt serieuze boete onder de nieuwe privacywetgeving", zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, die als jurist is verbonden aan het Instituut voor Informatierecht. "Het was namelijk afwachten in hoeverre de toezichthouders dit middel echt gingen gebruiken. In Silicon Valley weten ze nu dat het geen opschepperij was."

Zuiderveen Borgesius ziet er een signaal in aan andere techbedrijven: "De privacywet laat zien dat het tanden heeft."

Hoge omzet

De jaarwinst van Googles moederbedrijf Alphabet was vorig jaar 12 miljard. De boete die de waakhond nu oplegt is dan ook een schijntje. Belangrijker is de vraag wat er nu gaat veranderen. Google laat weten de punten die CNIL noemt heel belangrijk te vinden. Het bedrijf gaat de motivering die onder de boete ligt bestuderen.

Een woordvoerder van de Franse privacywaakhond zegt dat Google niet wordt verplicht aanpassingen te doen. Het bedrijf kan de boete betalen of in beroep gaan (waarschijnlijk gebeurt dat laatste en wordt het een lange strijd). Mocht de zoekgigant alle adviezen in de wind slaan, kan het een hogere boete krijgen voor het herhaaldelijk maken van fouten. Die boete zal overigens worden opgelegd door de Ierse privacywaakhond, die vanaf morgen alle Europese zaken van Google zal afhandelen.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten dat Google voor alle Europese burgers, dus ook Nederlanders, veranderingen moet doorvoeren.