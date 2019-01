Morgen minder treinen vanwege verwachte sneeuw, ook last voor automobilisten

NS en ProRail laten morgen minder treinen rijden in verband met de verwachte sneeuwval. Treinen gaan rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Dit zal op de meeste trajecten betekenen dat er een trein per half uur in plaats van een trein per kwartier gaat rijden.

NS adviseert reizigers om de reisplanner voor vertrek te raadplegen.

De eerste sneeuw zal morgen naar verwachting rond 08.00 uur vallen in het zuidwesten. De neerslag zal gedurende de ochtend van west naar oost trekken, verwacht Weerplaza. In het westen wordt 1 a 2 centimeter verwacht, in het oosten en zuiden lokaal 5 centimeter.

Iets drukkere ochtendspits verwacht

Ook automobilisten moeten rekening houden met het winterse weer. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid en sneeuw. Er wordt om die reden een iets drukkere ochtendspits verwacht.

Volgens de ANWB kunnen de reistijden gedurende de dag wat toenemen. Een verkeerschaos wordt vooralsnog niet verwacht. Rijkswaterstaat zet 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers in om de snelwegen sneeuwvrij te houden.

Schiphol houdt ook rekening met problemen door het weer. Vluchten kunnen vertraging oplopen of geannuleerd worden.