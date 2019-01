IMF: groei wereldeconomie zwakt af

De wereldeconomie groeit minder snel dan voorzien. Dat zegt IMF-directeur Christine Lagarde. Door nieuwe uitstoot-eisen kan de auto-industrie minder produceren. In Frankrijk zorgen de gele hesjes voor onrust.

Dit jaar zal de groei 3,5 procent bedragen, in plaats van 3,7 procent, zoals eerder werd verwacht. Komend jaar gaan we een groei van 3,6 procent zien, 0,1 procentpunt lager dan in eerdere berekeningen. Het is de tweede negatieve bijstelling in drie maanden.

"Staat er een recessie om de hoek?", stelt Lagarde zichzelf de vraag. "Nee. Maar het risico op een scherpere daling is zeker toegenomen," waarschuwt de IMF-directeur. Brexit en handelsspanningen tussen de VS en China kunnen volgens haar de groei nog scherper naar beneden brengen.

Lagarde roept beleidsmakers daarom op zich voor te bereiden op een "serieuze verzwakking" door hun economieƫn weerbaarder te maken voor de heersende onzekerheden. Dat kan onder meer door de inkomensongelijkheid te verkleinen en de financiƫle sector te hervormen. "We moeten het dak repareren terwijl de zon schijnt", zegt Lagarde.

China

Het IMF handhaaft de groeivoorspellingen voor China (6,2 procent in zowel 2019 als 2020) en de VS (respectievelijk 2,5 en 1,8 procent). Wel waarschuwt de internationale geldschieter ervoor dat economische activiteiten in China kunnen tegenvallen als de handelsspanningen aanhouden. Dat gevaar is zo groot, zegt het IMF, dat het niet gekeerd kan worden door een Chinese overheid die de economie stimuleert door te investeren en de kredietkraan open te zetten.

Het IMF-rapport verscheen enkele uren nadat uit nieuwe data duidelijk was geworden dat de Chinese economie in het laatste kwartaal van vorig jaar flink afkoelde, als gevolg van dalende binnenlandse vraag en verhoogde importtarieven in de VS.

Lagarde presenteerde de nieuwe voorspellingen tijdens het World Economic Forum in Davos, waar wereldleiders en bestuurders uit het bedrijfsleven bijeen zijn om de toestand in de wereld te bespreken.