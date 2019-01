Schaatskoorts in Nederland, maar marathonteams al op Oostenrijks ijs

Gary Hekman ziet het iets anders, vertelt hij bij De Nieuws BV op NPO Radio 1. "De eerste wedstrijd op de Weissensee is donderdag, op 1.000 meter hoogte. Je moet daar even wennen en dan ga je wat eerder. Ik laat liever de wedstrijd in Haaksbergen schieten om donderdag fris aan de start te staan", kijkt de marathonschaatser vanuit Oostenrijk vooruit.

"De plannen voor de Weissensee zijn al maanden geleden gemaakt. Zondag was er nog weinig bekend over een wedstrijd op natuurijs. Maandagochtend hoor je pas dat er maandagavond een wedstrijd is; dat kan alleen in het marathonschaatsen."

Vol gas naar huis

Het zou anders zijn als er door de vorst de komende dagen op de grote plassen in Nederland wedstrijden geschaatst zouden kunnen worden, geeft Hekman toe. "Elk jaar vriest het wel drie, vier nachten zodanig dat er een marathon op natuurijs kan worden gereden. In Haaksbergen of Noordlaren kan er bijna elk jaar worden geschaatst. Als het om een grote tocht op de plassen zou gaan, zou iedereen in de auto stappen en vol gas naar huis rijden."