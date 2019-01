Theresa May zet in op steun uit eigen kring, wil scheuring voorkomen

Premier May zet alles op alles om een scheuring in de Conservatieve Partij over de brexit te voorkomen. Het plan B dat ze vanmiddag in het Lagerhuis presenteert, is daarom vooral bedoeld om steun in eigen kring te vergaren, schrijven Britse media. May richt zich daarbij ook op de DUP, de Noord-Ierse partij die haar regering tot nu toe via gedoogsteun aan een meerderheid helpt.

Volgens de Britse pers probeert May aan te sturen op nieuwe onderhandelingen over de omstreden Ierse backstop. Tot nu toe voelt de EU daar niets voor.

Het brexit-akkoord van premier May werd vorige week door een overweldigende meerderheid van de parlementariërs verworpen. Belangrijkste struikelblok was de backstop, de garantieregeling waarmee de grens tussen de Ierse Republiek (EU-lid) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk) na de brexit onder alle omstandigheden openblijft.

Tegenstanders van deze afspraken willen dat er voor de backstop een einddatum wordt afgesproken. Die is er nu niet. De backstop wordt van kracht als er na de overgangsperiode nog geen handelsakkoord is gesloten. Feitelijk blijft dan heel het Verenigd Koninkrijk onderdeel van de douane-unie.

Vruchteloze gesprekken met oppositie

May beloofde vorige week meteen na haar nederlaag dat ze met vooraanstaande parlementariërs van alle partijen in gesprek zou gaan om het alsnog eens te worden. Maar de gesprekken met de oppositie hebben voor zover bekend niets opgeleverd.

May is daarbij beducht voor verzet uit eigen kring, met name van de harde brexiteers. Een aantal conservatieve parlementariërs zou met het idee spelen om zich af te splitsen als May belangrijke concessies doet aan Labour.

De partij van Corbyn is onder meer voorstander van een douane-unie met de de EU. Ook eist Labour van May dat het Verenigd Koninkrijk niet zonder akkoord uit de EU vertrekt.

Nog geen concrete voorstellen

May heeft gisteren met haar kabinet vergaderd en daarbij zou onder meer over aanpassing van de backstop-afspraken zijn gepraat. Concrete voorstellen zijn daarbij niet op tafel gekomen, zeggen Britse media.

De Britse en de Ierse regering spreken berichten tegen dat ze nadenken over de mogelijkheid om een onderling verdrag af te sluiten dat in de plaats zou moeten komen van de backstop, indien het Verenigd Koninkrijk de EU zonder deal verlaat. Zo'n verdrag zou dan de herinvoering van een harde grens in Ierland moeten voorkomen.

Het vertrek van het VK uit de EU moet op 29 maart zijn beslag krijgen.