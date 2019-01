Overvaller Ridderkerk maakt mogelijk deel uit van groep die eerder toesloeg

De man die zaterdagavond een supermarkt overviel in Ridderkerk, maakt mogelijk deel uit van een grotere groep die al eerder overvallen pleegde. Dat zegt de politie tegen RTV Rijnmond.

Bij de overval raakte een medewerker van de supermarkt zwaargewond toen hij een collega te hulp schoot. Hij werd met een mes in zijn borst gestoken en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Details wil de politie niet kwijt.

Jonge dadergroep

In dezelfde buurt in Ridderkerk werd de afgelopen maanden al drie keer eerder een supermarkt overvallen. De Coop-supermarkt die afgelopen weekend getroffen werd, was in november ook al eens doelwit van een overval.

Bij de eerdere overvallen waren er steeds meerdere daders. Ze worden geschat tussen de 15 en 20 jaar oud. Ook de overvaller van afgelopen zaterdag was jong, maar hij was in zijn eentje. "Misschien hoort hij daar wel bij en had de rest zaterdagavond geen zin of tijd", zegt een politiewoordvoerder.

Beeldmateriaal

Om vast te stellen of de overvallen met elkaar te maken hebben, worden onder meer camerabeelden vergeleken. Ook is gesproken met getuigen. De politie is nog op zoek naar mensen die zelf foto's of filmpjes hebben gemaakt.

Zover bekend is er geen geld meegenomen bij de overval. Het lijkt er volgens de politie op dat de dader de zaak uit is gewerkt, voordat hij iets kon buitmaken. De dader is nog altijd spoorloos.