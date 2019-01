Boksbeugel in de ton: Rotterdammers kunnen wapens inleveren

In Rotterdam is een actie voor het inleveren van wapens van start gegaan. De politie is het wapengeweld beu: vorig jaar waren er in de Maasstad in totaal 71 schietpartijen, dit jaar staat de teller al op 9 incidenten met vuurwapens.

"Het afgelopen jaar hebben we schietpartijen gezien waar automatische vuurwapens in woonwijken werden leeg geschoten op tijdstippen dat omwonenden en zelfs kinderen nog op straat waren", schrijft de politie in een persbericht. "Kogels vlogen cafés en huizen in, zelfs door speeltuinen. In het verleden hebben we zelfs wel eens gehad dat een kogel een babykamer in vloog."

De politie heeft geluisterd naar de geluiden uit de wijk, zegt Ronald Schouten van het comité 'Wapens de Wijk Uit', dat vorig jaar werd opgericht om het probleem van wapengeweld aan te kaarten. "Ik denk niet dat iedereen zijn wapens gaat inleveren, dat is wishful thinking. Maar alle beetjes helpen. Dus wij zijn heel erg blij met de actie."

Bij het actiecomité van Schouten hebben zich behalve bewoners ook speeltuinen, winkeliers en moskeeën aangesloten.

Wapens in de ton

Twee weken lang kunnen wapens straffeloos worden ingeleverd, zegt Tarik Topcu van de Rotterdamse politie. "Op zes grote bureaus van onze eenheid staan tonnen. Daar kunnen ze anoniem hun wapen droppen." Dat geldt voor onder meer stroomstootwapens, pepperspray, messen en boksbeugels.

Voor vuurwapens is een andere regeling, om te voorkomen dat mensen met die wapens over straat naar het politiebureau komen. Vuurwapenbezitters kunnen zich melden, dan komen agenten in burger langs om het wapen op te halen. Ook dat gebeurt in eerste instantie straffeloos maar de politie gaat wel na of het wapen eerder is gebruikt. Mocht blijken dat het is gebruikt bij een misdrijf, dan volgt nader onderzoek.

Topcu weerspreekt dat onder die voorwaarden niemand zijn vuurwapens zal inleveren. "Wat regelmatig gebeurt is dat er uit een erfenis een vuurwapen overblijft of patronen. Dan is dit een mogelijkheid om het wapen straffeloos in te leveren zonder allerlei administratief gedoe."

In Rotterdam maar ook in andere steden zijn vaker wapeninleveracties gehouden. Alle ingezamelde wapens worden vernietigd.