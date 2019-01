Huizenprijzen stijgen alleen harder in Slovenië

In het derde kwartaal van vorig jaar stegen de huizenprijzen in ons land veel harder dan in andere Europese landen. Alleen in Slovenië was de stijging nog groter. In sommige landen van de Europese Unie was er zelfs een lichte daling, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

In juli, augustus en september werd in Nederland een bestaand koophuis ruim 9 procent duurder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg met 17 procent. De gemiddelde stijging van die twee categorieën kwam uit op zo'n 10 procent. Slovenië was koploper met 15 procent.

Dalende huizenprijzen in Italië en Zweden

In Groot-Brittannië, Frankrijk en België zijn de prijsstijgingen een stuk kleiner: tussen de 2,6 en 3,1 procent. In de twee EU-landen Italië en Zweden daalden de huizenprijs respectievelijk met 0,8 procent en 2,1 procent.

In de afgelopen drie jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Toch lijkt er een einde te komen aan de gekte op de Nederlandse huizenmarkt, zei de VNM nog eerder deze maand.

"In sommige regio's en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt", zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Zo lag in het laatste kwartaal van 2018 de prijsstijging in Amsterdam voor het eerst in jaren onder het landelijk gemiddelde.