'Click to Pray': paus lanceert app om te bidden

"Bid alsjeblieft voor mijn 13-jarige hond die een kaakoperatie moet ondergaan." "Voor mijn zoon van 13 die ik niet vaak zie." "Alsjeblieft lieve paus, behoed mij voor slechte mensen."

De app en website Click to Prayis net pas actief, maar er staan al de nodige oproepen en gebedjes op. Wie wil, kan daarmee met de paus bidden, een dagelijks ververst gebed opzeggen, voor anderen bidden of zelf een oproep tot gebed plaatsen onder de knop Pray with the Network. Dat kan tot nu toe in zes talen, maar niet in het Nederlands.

Dat de digitale revolutie niet aan het Vaticaan voorbij is gegaan, wisten we al een tijdje. De paus heeft al jaren een Twitteraccount en hij is ook actief op YouTube en Facebook.

Paus Franciscus lanceerde de app vandaag tijdens zijn wekelijkse gebed voor duizenden mensen op het Sint-Pietersplein. Hij deed dat op een tablet, en heel soepel ging dat niet: