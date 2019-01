Aan museum geschonken overblijfselen Holocaust-slachtoffers begraven

In het oosten van Engeland zijn de stoffelijke overschotten van zes slachtoffers van de Holocaust begraven. Een anonieme donateur had de as en de beenderen uit Auschwitz in 1997 aan het Londense Imperial War Museum geschonken, samen met andere zaken uit het vernietigingskamp.

De resten, van nooit geïdentificeerde slachtoffers, lagen al die tijd in het archief van het oorlogsmuseum. Toen het museum onlangs een inventaris maakte voor een nieuwe tentoonstelling, werd besloten dat het niet langer gepast was om ze te bewaren.

"We zouden dit nooit hier houden", zegt conservator James Bulgin. "We zouden het nooit exposeren en we zouden het nooit gebruiken voor onderzoek. Er was geen reden voor ons om het voor altijd te houden."

"Honderdduizenden mensen zijn vermoord in Auschwitz-Birkenau", zegt Bulgin. "Iedereen die er een familielid heeft verloren, kan zich voorstellen dat deze overblijfselen van een grootvader of moeder zijn."

Opperrabbijn

De overblijfselen zijn begraven op de Joodse begraafplaats Bushey New Cemetery in Hertfordshire. De Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis leidde de dienst. "We weten niet wie jullie waren, we weten niet of jullie man of vrouw waren en we weten niet waar jullie vandaan komen. Maar we weten wel dat jullie Joods waren en dat jullie op gruwelijke wijze zijn vermoord", begon Mirvis.

De opperrabbijn zei dat de zes slachtoffers, vijf volwassenen en een kind, van hun waardigheid zijn beroofd. "Tijdens hun leven én na hun dood. Nu hebben we de mogelijkheid om ze gepaste waardigheid te geven met een begrafenis." Bij de dienst waren honderden mensen aanwezig, onder wie nabestaanden van slachtoffers van de Holocaust en de Israëlische en Duitse ambassadeurs.

Opperrabbijn Mirvis stond verder stil bij de symboliek die hij zag in overblijfselen van de zes. "Ieder staat voor een miljoen gevallen zielen. En opvallend genoeg zijn iets minder dan vijf miljoen volwassenen en iets meer dan een miljoen kinderen omgekomen. Ik ben ook familieleden verloren in de Holocaust en we voelen hier allemaal verwantschap mee."

Holocaustmonument

Het museum heeft de overblijfselen laten onderzoeken, maar dat heeft nooit tot identificatie geleid. "We hebben geen idee wie dit waren, maar het waren mensen met dromen en levens. Ze hadden niets te zeggen over wat hun is overkomen", zegt Bulgin. "Het minste dat we voor ze kunnen doen, is ze de waardigheid en het respect geven dat ze tijdens hun leven niet kregen."

Bij het graf wordt een Holocaustmonument opgericht. "We moeten eraan herinnerd worden, wat er zelfs in een democratische samenleving kan gebeuren als antisemitisme, racisme en xenofobie niet worden tegengehouden", aldus opperrabbijn Mirvis.