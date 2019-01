Acht VN-militairen gedood bij aanval in Mali

In het noorden van Mali zijn acht VN-militairen gedood bij een aanslag. Er vielen ook gewonden bij de aanval in de regio Adjelhoc, maar hoeveel is nog niet bekend.

De VN-vredesmissie in het land (Minusma) heeft niet bekendgemaakt uit welk land de slachtoffers komen, maar volgens persbureau AFP gaat het om militairen uit Tsjaad. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval.

Volgens de missie vielen de aanvallers vanmorgen vroeg met "veel bewapende voertuigen" de VN-troepen aan. De aanvallers werden verdreven door de blauwhelmen, die in de regio samen met Franse militairen jihadistische groeperingen bestrijden. De leider van de VN-missie, Mahamat Salah Annadif, roept op tot een snelle tegenreactie.

In Mali zijn meer dan 13.000 VN-troepen actief. Ze proberen de invloed van terreurbewegingen, onder meer groepen met banden met al-Qaida, in te perken. Ook Nederlandse militairen zijn nog betrokken bij de vredesmissie. Die zijn gestationeerd in Gao, ruim 400 kilometer ten zuiden van Adjelhoc.

Aanslagen

Het geweld in Mali begon in 2012, toen Libische Toeareg-rebellen en islamistische extremisten een opstand begonnen. Een jaar later raakte de internationale gemeenschap bij de strijd tegen jihadisten betrokken, toen Frankrijk er militairen naartoe stuurde. Daarna volgde ook de vredesmissie van de VN.

Tot nu toe zijn pogingen om het geweld te beƫindigen gestrand. In 2015 ondertekenden de Malinese regering en afscheidingsbewegingen een vredesverdrag, maar islamistische groepen hebben de wapens nog altijd niet neergelegd.