Tientallen ex-bewoners ontruimd ADM-terrein overnachten op de Dam

Enkele tientallen demonstranten overnachten vannacht op de Dam in Amsterdam. Ze hebben tenten opgezet uit protest tegen de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein, begin deze maand. Ze zeggen dat ze nu dakloos zijn, omdat de alternatieve plek die de gemeente heeft aangeboden in Amsterdam-Noord niet geschikt is.

Volgens de demonstranten is wonen in Amsterdam een privilege geworden. "Sociale huurwoningen worden verkocht op de vrije markt en de huurprijzen zijn onbetaalbaar", staat in een persbericht. Burgemeester Halsema kwam rond 22.45 uur even kijken bij de betoging. Er zijn toespraken, optredens en spelletjes.

De oud-bewoners overwegen om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter van afgelopen donderdag, die bepaalde dat de ontruiming terecht was.

De demonstranten mogen tot de ochtend op de Dam blijven en geen overlast veroorzaken, daarna moeten ze hun tenten opbreken en de boel schoon achterlaten.