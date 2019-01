Trump doet poging tot einde shutdown, maar Democraten zeggen nu al nee

De Amerikaanse president Trump heeft de Democraten een aanbod gedaan om de 'shutdown' van de Amerikaanse overheid te beëindigen. Zo is hij bereid het zogenoemde Dreamers-programma met drie jaar te verlengen, in ruil voor onder meer 5,7 miljard dollar voor een muur op de grens tussen de VS en Mexico.

Het 'Dreamers-programma' houdt in dat ruim 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen en daar nu nog wonen, worden beschermd. Trump wil van die bescherming af en schrapte de regeling voor de Dreamers, waardoor zij de VS moeten verlaten. De Democraten gaven eerder al aan iedere begroting weg te stemmen, zolang er geen afspraken zijn gemaakt voor deze groep.

Trump maakte zijn aanbod bekend in een rechtstreekse tv-toespraak. Hij zei ook dat hij de 300.000 mensen met een tijdelijke beschermingsstatus (TPS) die status twee jaar langer wil geven en dat hij 800 miljoen dollar wil uittrekken voor humanitaire hulp bij de grens met Mexico.

Onacceptabel

De aankondiging van Trump krijgt de handen bij de Democraten niet op elkaar, is nu al duidelijk. Voorafgaand aan de toespraak van Trump, die al was uitgelekt naar Amerikaanse media, noemde de Democratische voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden het voorstel onnacceptabel.

"Het plan van Trump is geen goede poging om de zekerheid voor mensen te herstellen", zei ze. "Het is onwaarschijnlijk dat dit voorstel het in het Huis van Afgevaardigden of in de Senaat gaat halen."

Volgens correspondent Arjen van der Horst zien de Democraten de plannen van Trump ook als sigaar uit eigen doos. "Onder president Obama werden die Dreamers beschermd. Zij willen het liefst dat ze een permanente status krijgen", zegt hij. "De Democraten willen meer dan alleen deze plannen."

Ruzie

Trump en de Democraten ruziën al lang over de overheidsbegroting. Trump wil 5,7 miljard dollar voor de bouw van de muur op de grens met Mexico, maar de Democraten willen dat geld niet beschikbaar stellen.

Als gevolg van de ruzie is de overheidsbegroting niet goedgekeurd en zijn verschillende overheidsdiensten al bijna een maand gesloten. 800.000 ambtenaren zitten noodgedwongen thuis of werken door zonder dat ze weten wanneer ze daarvoor worden betaald.