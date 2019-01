Tienduizenden Duitsers betogen voor beter landbouwbeleid

In Berlijn hebben zeker 35.000 mensen gedemonstreerd tegen het agrarische beleid van de Duitse regering. De betogers riepen onder meer op tot klimaatvriendelijke landbouw en gezonder eten.

Voorafgaand aan de demonstratie hadden 170 boeren hun tractor bij de Brandenburger Tor geparkeerd. Niet alleen boeren deden eraan mee, ook dierenrechten- en klimaatactivisten lieten van zich horen. Veel mensen hadden werkkleding aan of waren verkleed als dier. Het resulteerde in een bont gezelschap van onder anderen imkers en mensen verkleed als varken of bij.

Kleine boeren

Aan het eind van de betoging overhandigden de demonstranten een brief met hun eisen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar een conferentie met landbouwministers uit verschillende landen werd gehouden. De demonstranten stelden dat werk op het land, in de velden en in de stallen "zeer waardevol" is en daarom bescherming nodig heeft.

"Het agrarische beleid van de regering is er de laatste jaren steeds slechter op geworden", zei een boer uit Hessen tegen persbureau DPA. "De agrarische industrie laat ons kleine boeren doodgaan", zei een boerin uit Nedersaksen. "We moeten ieder jaar maar weer zien hoe het verdergaat."