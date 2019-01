Westerbork: Joodse kritiek op sponsorloop onterecht

Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, vindt dat de kritiek voorbijgaat aan het feit dat het kamp in 1939 juist voor Duitse en Oostenrijkse Joodse vluchtelingen is gebouwd. "In 2019 is dat tachtig jaar geleden. Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis van het kamp. De Nacht van de Vluchteling is een activiteit die hierbij stilstaat", aldus Mulder bij RTV Drenthe.

"Ik begrijp het wel: de eerste reactie bij Westerbork is dat je denkt aan een doorgangskamp. Dat is goed en vanzelfsprekend. Maar we hebben het hier over de vluchtelingenperiode in de jaren 30", zegt Mulder. De directeur van het Herinneringscentrum noemt alle reacties op sociale media heftig. "Maar dat weten we van sociale media. Dat gebeurt ook bij andere zaken. Ik hoop dat mensen begrijpen waarvoor het kamp oorspronkelijk werd gebouwd."