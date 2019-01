Vrachtauto slalomt over het spoor: 'Het scheelde een haar'

Een vrachtwagenchauffeur heeft bijna een ongeluk veroorzaakt op een bewaakte spoorwegovergang in Raalte. De man probeerde tussen de gesloten spoorbomen door te slalommen vlak voordat er een trein aankwam. De trein miste hem op het nippertje. Beide spoorbomen raakten beschadigd.

"Ongelofelijk. Het scheelde echt een haar", reageert Coen van Kranenbrug van ProRail bij RTV Oost. Vorig jaar zomer begon de spoorbeheerder een meldpunt voor gevaarlijke situaties op overwegen. Per jaar zijn er meer dan 5000 incidenten die tot vertraging van treinen leiden. Een kwart daarvan wordt veroorzaakt door (bijna-)aanrijdingen met vrachtwagens.

Luid toeterend

Bij het incident van vanmiddag kon de trein uiteindelijk doorrijden, luid toeterend. De vrachtwagenchauffeur is door de politie gehoord. ProRail zal aangifte tegen de man doen.

Het is nog niet bekend wanneer de spoorbomen in Raalte worden gemaakt. In de tussentijd zullen handhavers ervoor zorgen dat verkeer veilig kan oversteken. Volgens ProRail ondervindt het treinverkeer verder geen hinder.