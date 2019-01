Verzekeraars waarschuwen taxichauffeurs: minder ongelukken, anders geen verzekering

Ook de app draagt bij aan de grote hoeveelheid kilometers die chauffeurs maken. "Het is een beetje vergelijkbaar met bingewatchen op Netflix", zegt Van Bergeijk. "Je krijgt een nieuwe rit aangeboden terwijl je je oude nog aan het afronden bent, net zoals Netflix automatisch begint met het afspelen van een nieuwe aflevering."

Dat zorgt er niet alleen voor dat de verleiding groot is om maar te blijven rijden, ook worden chauffeurs gedwongen om hun telefoon te gebruiken tijdens het rijden. De nieuwe rit moet immers worden geaccepteerd in de Uber-app, terwijl de chauffeur nog aan het rijden is.

Veilig Verkeer Nederland maakt zich ook zorgen over het gebruik van de app. "De chauffeurs slepen zichzelf van hot naar her in de auto, en daarvoor moet je als chauffeur een blik blijven houden op die app. Ook als je mensen achter in de auto hebt."

Lastig

Overigens kan het nu al behoorlijk lastig zijn om een verzekering te krijgen als taxichauffeur, zegt Van Bergeijk. "Van mijn bronnen in de taxiwereld hoor ik dat het vooral voor zzp'ers lastig. Of je betaalt hele hoge premies."