Schaapjes en schaduwmannetje weer op tv: Tik Tak komt terug

Het Belgische peuterprogramma Tik Tak komt terug op televisie. In het najaar zijn de eerste afleveringen, vooral bekend om de schaapjes en het schaduwmannetje, weer te zien op de Vlaamse zender Ketnet, maakte de kleindochter van bedenker Mil Lenssens bekend.

"Het is echt een beetje nostalgie. We steken het programma wel in een nieuw jasje, maar het principe blijft hetzelfde", vertelde Inge Bollens op de Belgische radio.

De kinderserie verwierf een iconische status in de jaren 80 en 90. In Nederland werd de serie uitgezonden door de TROS en de KRO. Het was een simpel programma, waarin onder meer kinderen met dingen speelden, of een schaduwmannetje op en neer bewoog.

"De Lottotrekking was voor mijn grootvader de grootste inspiratie voor Tik Tak, hoe kinderen reageerden op kleur en geluid", legde Bollens uit. "Dat blijft nu ook zo. Het hoeft niet druk te zijn. Het programma wordt gewoon weer gebaseerd op beelden, beweging, kleur en geluid."