Bureau EU: Nederland pleegde geen fraude met pulsvissubsidies

De Franse milieu-organisatie Bloom, drijvende kracht achter de klacht die bij OLAF werd neergelegd, zegt niet te zijn geĆÆnformeerd over het besluit om geen onderzoek te starten. "Als dit waar is, is dat bizar, gezien de enorme stapel bewijs die we hebben gegeven, maar we willen eerst van OLAF zelf horen of ze geen onderzoek doen."

Het besluit is een kleine meevaller voor Nederland, maar er hangt de pulsvissers een veel groter gevaar boven het hoofd. Het Europees Parlement stemde begin vorig jaar voor een totaalverbod op pulsvissen. Tegelijk willen de Europese landen het aantal pulsvissers flink beperken. In Brussel wordt nu al een jaar gepraat over wetgeving daarover.