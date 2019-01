Aantal biersommeliers neemt toe: 'Consument zag door bieren het bos niet meer'

Daarnaast is een taboe op bier in toprestaurants gelukkig niet meer van deze tijd, zegt Van den Berg. "Een bierspijscombinatie werkt soms beter dan een wijnspijscombinatie. Dat beginnen restaurants nu heel goed in te zien en daarom schakelen ze vaker biersommeliers in. Sommige restaurants ontwikkelen ook eigen bier."

Het heeft even geduurd voordat het speciaalbier deze populariteit heeft verworven, terwijl wijn altijd al populair in restaurants was. "Het bier zat vroeger in een cultureel verdomhoekje. Bier was voor plebs en wijn was voor het chique volk. Zo was het gewoon verdeeld vroeger", zegt Troost.

"En nu nog steeds wel een beetje: zelden zie je een student 'adje!' roepen en een glas wijn achterover gooien. Alleen merk je wel dat bier van dorstlesser nu al vaker is veranderd in bier om te proeven."