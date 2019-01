IS eist aanslag op in Magnitogorsk, maar Russen ontkennen

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk, op Oudjaarsdag. Een deel van het gebouw van tien verdiepingen stortte in na een explosie. 39 mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond.

De terreurgroep zegt in de eigen online krant Al-Naba dat handlangers explosieven in het gebouw hadden aangebracht - zonder daarvoor bewijs te leveren. "De operatie veranderde de nieuwjaarsfestiviteiten van de kruisvaarders in begrafenissen", schrijft IS.

Russische onderzoekers spreken de claim van IS tegen. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, maar ze gaan ervan uit dat een gaslek de explosie heeft veroorzaakt. Volgens de onderzoekscommissie zijn er geen sporen van explosief materiaal gevonden.

"Ik stel voor dat journalisten geen verklaringen van terreurorganisaties vertrouwen, die zoals bekend valselijk de verantwoordelijkheid opeisen voor grote incidenten in verschillende landen", zegt een commissiewoordvoerder.

Drie mannen

Enkele Russische media melden onbevestigde berichten over drie radicale islamisten die achter de aanslag zitten en explosieven in het gebouw hadden verstopt. De mannen zouden meerdere aanslagen hebben willen plegen in Magnitogorsk rond Oud en Nieuw.

Volgens deze berichten werden ze op Nieuwjaarsdag gedood bij een poging in een busje door een politiekordon te rijden. Dat busje ging in vlammen op. Volgens de politie was het voertuig door ontplofte gasflessen in brand gevlogen.

IS in Rusland

IS eist zelden de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op Russisch grondgebied. In december 2017 gebeurde dat na de aanslag op een supermarkt in Sint-Petersburg, waarbij dertien gewonden vielen.

In 2015 claimde de terreurgroep de verantwoordelijkheid voor de crash van een Russisch vliegtuig in de Egyptische Sinaïwoestijn. Daarbij kwamen alle 224 inzittenden om het leven.