PostNL-personeel krijgt 3 procent meer loon, maar FNV zint op acties

PostNL heeft een akkoord gesloten over een nieuwe cao, maar de grootste vakbond doet niet mee met de afspraken. De FNV zegt dat andere vakbonden te weinig oog hebben voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat de loonsverhoging te laag is.

In de nieuwe cao staat dat er over een periode van 15 maanden een loonsverhoging van 3 procent wordt uitbetaald. Daarnaast wordt er bij werknemers die een voltijds dienstverband hebben eenmalig 100 euro netto uitgekeerd.

"PostNL heeft ons uitgelegd dat in de huidige financiƫle situatie dit het hoogst haalbare is", zegt Joost Bol van de Bond van Post Personeel. Samen met het CNV en VHP2 heeft hij het principeakkoord ondertekend. Zijn leden stemmen binnenkort over het akkoord.

Onbegrijpelijk

FNV was eerder weggelopen van de onderhandelingstafel. De bond wil 5 procent meer loon. Ook wil de FNV dat PostNL iets doet aan onderbetaling van onderaannemers. Uitzendbureaus zouden personeel leveren dat niet volgens de cao betaald hoeft te worden. De bond voert daarover een rechtszaak.

"Onbegrijpelijk dat er een principeakkoord wordt afgesloten op een magere loonsverhoging, terwijl de andere bonden dezelfde inzet hadden als wij", zegt Ger Deleij van FNV Publiek Belang. Hij gaat overleggen met zijn leden en dat leidt mogelijk tot nieuwe acties.

Afgelopen maand verbood de rechter de vakbond om in de drukke decembermaand actie te voeren.