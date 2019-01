Oprichter KLM's Holland Herald blijkt toch niet dood

Hij had zich al afgemeld met een overlijdensadvertentie in NRC en De Telegraaf. En als het aan Jean-Jacques van Belle, de oprichter van KLM's inflight magazine Holland Herald, had gelegen, was hij nu ook dood geweest. De overlijdensdatum had hij vastgesteld op 23-12-2018, maar achttien dagen later loopt hij binnen op de Nederlandse ambassade in Tirana, Albanië.

Van Belle (88), die zichzelf voorstelt als oprichter van de Holland Herald, brengt de ambassade zomaar een bezoekje. Dat doet hij naar eigen zeggen altijd als hij in een buitenlandse hoofdstad is.

Het bezoek wordt opgemerkt door NRC-journalist Pieter van Os, de echtgenoot van de ambassadeur in Albanië. Hij spreekt Van Belle later in Tirana en schrijft er een aanstekelijk verhaal over met de kop "Dood in de krant, levend in Tirana".

Eigen regie

De bedoeling van Van Belle was wel degelijk om dood te zijn. Zijn advertentie, een geschilderd portret, laat daar geen twijfel over bestaan. "Bij de les. In het anatomielokaal, eigen regie - einde verhaal", staat erbij.