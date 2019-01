Tsead Bruinja nieuwe Dichter des Vaderlands

Tsead Bruinja is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal de Friese Amsterdammer gedichten schrijven bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie.

De 44-jarige Bruinja volgt Ester Naomi Perquin op. Perquin zat ook in de commissie van kenners en dichters die de dichter verkoos tot zevende Dichter des Vaderlands. De jury omschrijft hem als een dichter die "in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt".

"De titel betekent dat ik in de schijnwerpers kom", zegt Bruinja tegen Omrop Fryslan. "Ik zal niet alleen voor eigen parochie preken, maar ik ga poëzie in het algemeen promoten. Ik ga de kennis over mijn beroep delen, zodat mensen gebruik kunnen maken van mijn ervaringen." De gedichten die Bruinja bij actuele gebeurtenissen zal schrijven worden gepubliceerd in de NRC.

'Betere dichter door het Fries'

De dichter komt oorspronkelijk uit het Friese Rinsumageest. Sinds zijn debuut in 2000 publiceerde Bruinja twaalf bundels, zowel in het Nederlands als het Fries. Zijn hele schrijversleven heeft hij al belangstelling voor tweetalige poëzie.

Bruinja: "Het gaat niet alleen om Friese poëzie maar om taal in het algemeen, van het Drents tot Papiaments. Het Fries heeft mij een betere dichter gemaakt. De taal was belangrijk en zal altijd belangrijk zijn."

Volgende week wordt Tsead Bruinja officieel als Dichter des Vaderlands geïnstalleerd.