ING-personeel krijgt 'aanzienlijk lagere' bonus vanwege megaschikking

ING gaat dit jaar een aanzienlijk lagere bonussen uitbetalen aan z'n personeel dan een jaar eerder, ook al draait de bank goed (meer klanten en meer omzet).

Reden is de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank afgelopen jaar moest betalen vanwege de falende controle op witwassen. "We winnen met elkaar en verliezen met elkaar", zegt een woordvoerder.

Vorig jaar werd er nog 403 miljoen euro verdeeld onder personeel dat in aanmerking komt voor een bonus. Dit jaar wordt dat "aanzienlijk minder", maar een bedrag wil de bank niet noemen.

Personeelsleden die een bonus krijgen hebben deze maand een gesprek met hun leidinggevende waarin ook over de lagere bonus wordt gepraat.

Buitenland

Niet alle medewerkers van ING krijgen doorgaans een extraatje. Voor een groot deel van het personeel in Nederland is de bonus eerder afgeschaft. Vooral medewerkers in het buitenland komen nog in aanmerking. Bij sommigen hangt de hoogte puur af van de financiƫle prestaties van de bank. Op die bonussen kan de bank nu niet ingrijpen.

De top van ING zei eerder al af te zien van bonussen over 2018 vanwege de megaschikking.