Wilde koffie sterft uit, wat betekent dat voor jouw bakkie?

"Heel veel natuur gaat verloren door de invloed die wij als mensen op de wereld hebben", zegt Reinout Havinga, hoofd tuin en collectie bij De Hortus in Amsterdam. Bijvoorbeeld omdat die grond nodig is voor landbouw of stedenbouw. "En zo verdwijnen ook een heleboel unieke ecosystemen met elk hun eigen soorten."

"Bij koffie is het ook nog eens zo dat al die wilde verwanten van de koffie die wij drinken, vaak ook planten zijn met maar een heel beperkt verspreidingsgebied. Die komen bijvoorbeeld maar in een bepaald klein gebergte voor of in een bepaald hoekje van het continent. En als daar dan een bos wordt gekapt voor landbouw dan kan het effect heel groot zijn. Dan kan er meteen een hele soort verdwijnen."

Klimaatverandering

En dat is slecht voor de genetische diversiteit van de koffieplant. Deze wilde koffiesoorten zijn namelijk nodig om de meest gebruikte soorten mee te veredelen, nog beter te maken dus. Daardoor worden ze beter bestand tegen het veranderende klimaat met bijvoorbeeld grotere periodes van droogte en ziektes die bepaalde koffierassen kunnen bedreigen. Ook kunnen ze gebruikt worden om de smaak van koffie nog beter maken.

Het Britse onderzoek maakt duidelijk welke soorten het hardste hulp nodig hebben voor de koffie-industrie. "Het zou mooi zijn als de sector die soorten wil beschermen en daarmee ook bijdraagt aan biodiversiteitsbehoud", zegt Havinga. "Nóg mooier zou het zijn als ze zich inzetten om álle wilde neefjes en nichtjes te behouden."