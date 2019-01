Trump wil geavanceerd luchtafweersysteem in de ruimte

President Trump wil dat de VS in de ruimte een geavanceerd luchtafweersysteem gaat ontwikkelen. Dat moet Amerika beschermen tegen nieuwe hypersonische raketten en andere moderne kruisraketten, zei hij in een toespraak in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

"De VS zal alles doen wat nodig is om er zeker van te zijn dat we elke raket die op ons gericht wordt kunnen opsporen en vernietigen", zei de president. Daarbij wordt onder meer gedacht aan sensoren in de ruimte, die raketlanceringen waar dan ook op aarde kunnen opmerken. Raketten zouden dan in de lucht met lasers kunnen worden vernietigd.

Verdrag met Rusland opzeggen

Het is voor het eerst sinds 2010 dat er plannen worden gemaakt om het Amerikaanse raketafweersysteem te herzien. In zijn toespraak noemde Trump Rusland en China niet, maar die landen ontwikkelen nieuwe hypersonische raketten.

Trump zei in oktober dat hij het INF-verdrag met Rusland wil opzeggen, omdat Rusland zich er niet aan zou houden. In dat verdrag uit 1987 staat dat kernraketten die verder dan 500 kilometer reiken, moeten worden vernietigd. Trump kondigde toen ook aan dat de VS weer kernraketten gaat produceren.