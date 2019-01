Misbruik door pater in jaren 60 verjaard, zegt rechter

Een nu 65-jarige man die het Kleinseminarie van de Heilige Geest in Weert aansprakelijk stelde voor seksueel misbruik in zijn jeugd, heeft geen genoegdoening gekregen van de rechter. De rechter acht de zaak verjaard.

De man claimt in het schooljaar 1964-1965 te zijn misbruikt door een pater van het Kleinseminarie van de Heilige Geest. Volgens hem was de congregatie al in 1960 of 1961 op de hoogte van een andere misbruikzaak door dezelfde pater. Hij gaat er daarom van uit dat als er toen meteen was ingegrepen, hij geen slachtoffer had hoeven te worden.

Niet verjaard

Omdat de man pas in 2015 ontdekte dat de congregatie wist van het eerdere geval van misbruik, is hij niet eerder naar de rechter gestapt. Zijn advocaat was daarom van mening dat de zaak nog niet verjaard was, maar daar oordeelde de rechtbank in Roermond anders over. Volgens de rechter is er geen sprake van een uitzonderlijke situatie die nodig is om af te wijken van de gebruikelijke verjaringstermijn van dertig jaar.

De man neemt daar geen genoegen mee en gaat in hoger beroep. Volgens zijn advocaat, Liesbeth Zegveld, overweegt een andere man zich bij het hoger beroep aan te sluiten. Ook hij zegt destijds misbruikt te zijn op het seminarie in Weert.