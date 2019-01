Serviesgoed van prinses brengt op Londense veiling 30.000 euro op

Op een veiling in Londen is antiek uit de erfenis van prinses Juliana onder de hamer gegaan voor 26.700 pond (30.000 euro). Het porseleinen servies en de Chinese vazen zijn vermoedelijk ingebracht door prinses Christina, de jongste dochter van Juliana.

Het gaat onder meer om porseleinen vazen uit de Qing-dynastie en Duits en Nederlands servies. Bij veilinghuis Sotheby's worden de stukken aangeduid als "eigendom van een prinses".

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil alleen kwijt dat een lid van de koninklijke familie de stukken heeft aangeboden.

Stukken teruggetrokken

In eerste instantie zou op de veiling in Londen ook met tulpen versierde tafeldecoratie van de beroemde Franse ontwerper René Lalique worden aangeboden. Die had tussen de 10.000 en 15.000 pond moeten opleveren.

Maar de Lalique-tulpen werden dinsdag teruggetrokken. Volgens de RVD omdat er een fout was gemaakt bij de afhandeling van de erfenis van prinses Juliana. De tulpen werden daarbij niet herkend als officieel geschenk, terwijl ze dat wel waren. Daarom worden ze niet meer geveild, maar aangeboden aan de Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau.

Kostbare Rubens-tekening

Op 30 januari veilt Sotheby's in New York ook nog dertien tekeningen die al zeker 170 jaar in handen zijn van de koninklijke familie. Daar zit ook een tekening bij van de Vlaamse meester Peter Paul Rubens, die jaren bij prinses Christina thuis hing.

De tekening zou zo'n 2,5 tot 3,5 miljoen dollar moeten opbrengen. De directeur van museum Boijmans Van Beuningen deed deze week een oproep om de veiling niet door te laten gaan. Het museum heeft een collectie olieverfschetsen van Rubens en zou de tekening graag aankopen, maar de RVD zegt dat de veiling gewoon doorgaat.