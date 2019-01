Daling criminaliteitscijfers laatste halfjaar gestokt

De daling van de criminaliteit is het afgelopen halfjaar gestokt. Dat blijkt uit nieuwe criminaliteitscijfers die door de politie zijn gepubliceerd. Het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk, denkt de politie: over het hele jaar 2018 daalde de criminaliteit namelijk nog wel, met ruim 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In totaal werden het afgelopen jaar 766.000 misdrijven geregistreerd.

Vorig jaar waren er met name minder slachtoffers van zakkenrollerij en inbraak. Volgens de politie komt dat door extra surveillances en een betere aanpak van deze delicten. Ook was er minder vandalisme.

Overvallen en misbruik

Wel steeg voor het eerst in jaren het aantal overvallen. Vooral de 'hit and run-overvallen' baren de politie zorgen. De laatste maanden zijn relatief veel supermarkten en maaltijdbezorgers beroofd. Volgens de politie worden die meestal gepleegd door jonge, amateuristische daders.

De politie registreerde vorig jaar ook 7 procent meer zedenzaken. Er is vooral meer online-misbruik, maar ook het aantal verkrachtingen is gestegen. De politie denkt dat de #MeToo-discussie en toegenomen aandacht voor seksueel geweld mogelijk tot meer aangiften hebben geleid. Ook zijn er meer meldpunten waar misbruik gemeld kan worden, zoals in de sport.

De politie waarschuwt dat een daling van het aantal misdrijven niet automatisch betekent dat er minder criminaliteit is. Die zou ook steeds minder zichtbaar kunnen worden, bijvoorbeeld omdat criminelen hun activiteiten naar de online wereld verplaatsen.