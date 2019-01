Protesten Sudan breiden uit en 'niemand is bang voor de kogels'

In de Sudanese hoofdstad Khartoum wordt vandaag een grote protestmars tegen de regering georganiseerd. Ook in andere steden hebben mensen aangekondigd de straat op te gaan. Wat begon als een lokale demonstratie tegen de hoge broodprijs, is inmiddels uitgegroeid tot een nationale protestreeks tegen de regering van Omar al-Bashir.

De betogers roepen om het aftreden van de autocratische president, wie grootschalige corruptie wordt verweten. Bij eerdere protesten vielen tientallen doden en werden honderden demonstranten gearresteerd. In een poging de onrust in de kiem te smoren, zou de toegang tot sociale media zijn bemoeilijkt door de autoriteiten.

De Sudaans-Nederlandse Ahmed Abushaam denkt niet dat de rust snel zal wederkeren. "Het protest groeit juist door het harde optreden. Iedereen doet mee en niemand is bang voor de kogels", vertelt hij in het NOS-programma Met het Oog op Morgen.

De demonstranten hebben volgens Abushaam niks te verliezen. "Door het medicijntekort en de honger is het helder: dood ga je toch wel."