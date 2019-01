Man in Friesland overleden na vlucht voor politie

In Nieuwehorne is een man om het leven gekomen toen hij voor de politie probeerde te vluchten.

Rond 10.00 uur werd de politie opgeroepen voor een verkeersongeluk, waarbij een man acuut hulp nodig zou hebben. Toen de agenten aankwamen, reed een automobilist met hoge snelheid weg. Daarbij raakte een agent gewond, zo meldt Omrop Fryslân.

De agenten schoten op de auto van de man. Die kwam tot stilstand tegen een boerderij en vloog in brand. De man bleek zwaargewond en overleed ter plekke.

Het is niet duidelijk of de man door politiekogels om het leven is gekomen.