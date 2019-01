Lima overstroomd door rioolwater: 'Ademhalen is onmogelijk'

"Ademhalen is onmogelijk", zei een gedupeerde vrouw terwijl ze haar eigendommen probeerde schoon te krijgen. "We maken ons zorgen om besmettingen", zegt een ander. "Sommige gezinnen met kinderen zijn uit angst al vertrokken."

Zuigers

Inmiddels zijn gemeentewerkers met mondkapjes op begonnen met grote zuigers het rioolwater weg te halen. Toch komt bij sommige huizen nog vies water uit de kraan.

Waardoor de blokkade is veroorzaakt, is nog niet bekend. De overstroming kan nog een politiek staartje krijgen: het riool is aangelegd door bouwbedrijf Odebrecht, dat centraal staat in een groot corruptieschandaal in Zuid-Amerika.