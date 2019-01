A1 tien jaar op de schop tussen Apeldoorn en Azelo

Rijkswaterstaat begint komende maand aan de eerste werkzaamheden voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. Die verbreding moet een betere doorstroming van het verkeer mogelijk maken. Het hele project gaat tien jaar duren.

Begonnen wordt met kappen van bomen en verleggen van kabels, wat tot halverwege dit jaar zal duren. Van die werkzaamheden heeft het verkeer nauwelijks last. Daarna wordt gewerkt aan de verbreding van de weg over een lengte van 65 kilometer.

Eerst krijgt de A1 tussen Twello en Deventer een extra rijstrook in de buitenberm, zodat er vier rijstroken in elke richting ontstaan. Daarna is het wegdeel tussen Deventer-Oost en Rijssen aan de beurt. In de middenberm komen extra rijstroken, waarmee het aantal wordt uitgebreid naar drie per rijrichting.

Veel hinder

De verwachting is dat vooral in de omgeving van Deventer veel hinder zal ontstaan door de werkzaamheden. Volgende week zijn er twee informatieavonden voor weggebruikers en omwonenden.

Met het project is een bedrag gemoeid van 400 miljoen euro. De verbreding moet uiterlijk in 2028 gereed zijn.