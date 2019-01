Aanhoudingen en vernielingen na Pegida-demonstratie in Utrecht

Na een demonstratie van anti-islambeweging Pegida in de Utrechtse wijk Zuilen zijn drie personen aangehouden voor belediging en geweld tegen agenten. Het gaat om tegenstanders van Pegida. Tegen het einde van de demonstratie werd het onrustig, meldt RTV Utrecht.

Een handjevol Pegida-aanhangers was vanaf een uur of zeven bij de Abi Bakr Issidik-moskee. Ze keken in een afgezet gebied naar een film over de islam. Buiten de hekken had zich een groep tegenstanders verzameld.

De avond verliep redelijk rustig tot iets na 21.00 uur. Tegenstanders gooiden stenen naar de politie. Ze gingen, nadat de demonstranten waren vertrokken, de wijk in en richtten daar vernielingen aan.

Onder meer autoruiten en zijspiegels moesten het ontgelden. Uiteindelijk greep de ME in. Komende nacht surveilleert de politie extra in de wijk.