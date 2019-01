Theaterimpresario en oud-manager Golden Earrings Jacques Senf overleden

Theaterimpresario Jacques Senf is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vanochtend in zijn huis in Maasland. Dat heeft het impresariaat bekendgemaakt.

Senf legde de basis voor het huidige bedrijf Senf theaterpartners, het grootste theaterimpresariaat van Nederland. Hij organiseerde op zijn negende al voorstellingen in Den Haag. Ook was hij jarenlang manager van de Golden Earrings (nog met een s), waar hij op zijn 17de begon als loopjongen. Hij veranderde zijn naam van Jaap in Jacques op advies van George Kooymans.

Hij was betrokken bij Den Haag Beatstad en in 1965 opende hij de toen vermaarde Club 192 in Scheveningen, een van de eerste beatclubs in Nederland.

Van Heintje tot Mozart

Met zijn impresariaat wilde Senf een podium bieden aan alle soorten talent. "Ik hou van Heintje, Mozart en Golden Earring", zei hij daarover. Artiesten die hij vertegenwoordigde waren Frank Halsema, John Lanting, Tineke Schouten, Anne Wil Blanker, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot. Hij was ook betrokken bij Het Dagboek van Anne Frank en de musicals van Joop van den Ende en V&V Entertainment.

Ook richtte zijn bedrijf de Nationale Theaterkassa op, waardoor het mogelijk werd om buiten openingstijden concert- en theaterkaarten te bestellen. In 1998 richtte hij een theaterproductiebedrijf op om jong en nieuw talent een kans te geven, zoals de Ashton Brothers, Ali B. en Van der Laan & Woe.

Cultureel leven

Senf droeg bij aan de populariteit van grote musicals in Nederland en was ook actief in Vlaanderen. Hij speelde een grote rol in het culturele leven in Den Haag. Zes Haagse ondernemers riepen daarom in 2015 de Jacques Senf-prijs in het leven om jonge Haagse cultureel ondernemers te stimuleren.

Ook in zijn woonplaats Maasland was hij actief in het sociale leven. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding van de gemeente.