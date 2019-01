Lagerhuis-voorzitter nu zelf beroemdheid, zelfs zijn kat heet Order

John Bercow

De huidige speaker John Bercow is 56 en al sinds juni 2009 de voorzitter van het Britse Lagerhuis. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en een kat - Order. In zijn jeugd was hij een verdienstelijk tennisspeler en schopte het zelfs tot landskampioen. Vanwege astma zou hij uiteindelijk geen profcarrière hebben nagestreefd.

Politiek was hij al vroeg actief. Bercow was voorzitter van de studentenvereniging van de Conservatieve Partij en werd in 1997 parlementslid.

Nu zit hij al bijna tien jaar het Lagerhuis voor. Maar veel Conservatieve parlementsleden is hij een doorn in het oog. In hun ogen is hij te links en te modieus. Zo nam hij afstand van het traditionele voorzitterskostuum en hoefden de griffiers in het Lagerhuis van hem geen pruiken meer te dragen. Omdat het paardenhaar te veel jeukt.