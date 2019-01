In korte tijd ruim 2200 meldingen van vuilnisdumping in Brabant

Afvaltoerisme

Uit cijfers van de gemeente Tilburg blijkt dat daar sprake is van een groeiend probleem. Vorig jaar werd 320 ton afval naast straatcontainers gezet, in 2016 was dat nog 192 ton. Volgens de gemeente komt dat niet doordat de containers vaak vol zitten, maar door de invoering van een pasjessysteem.

Een ander probleem is 'afvaltoerisme'. "In randgemeenten betalen ze per keer dat de containers geleegd worden, aan de hand van chips in de containers. Dan komen mensen naar Tilburg om hun afval daar te dumpen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Er zijn inmiddels vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het probleem van afvaldumping in Brabant. Zo wil D66 weten waarom een aangekondigde campagne voor bewustwording zo lang op zich laat wachten.