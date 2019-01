Krikke gaf zelf toestemming voor vreugdevuren, ondanks geschonden afspraken

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft op Oudjaarsdag persoonlijk toestemming gegeven voor het ontsteken van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. In een commissievergadering van de gemeente zei ze dat ze ervan overtuigd was dat de vuren veilig konden branden.

De driehoek van OM, politie en burgemeester kwam op de ochtend van 31 december bij elkaar, nadat was geconstateerd dat de stapels hoger waren dan afgesproken.

Krikke besloot vervolgens de veiligheidszones rond de stapels uit te breiden, omdat die zouden kunnen omvallen. Ze ging niet over tot een verbod op het aansteken van de vuren.

Geruchten over brandversnellers

Krikke sprak van een duivels dilemma. ''Besturen is vaak geen keuze tussen goed of slecht. Veel vaker is het kiezen tussen twee kwaden. De vuren zijn immers niet geboren uit luxe. In 1990 is besloten om vanwege de levensgevaarlijke situatie in de wijken de vreugdevuren te verplaatsen naar het strand.''

Ze wilde niet ingaan op vragen vanuit de raad over geruchten dat de bouwers in Scheveningen brandversnellers hebben gebruikt. "Die geruchten moet de Onderzoeksraad onderzoeken." Maar Krikke is ook benieuwd waarom het wel misging in Scheveningen en niet in Duindorp.

Kritisch onderzoek

De gemeente heeft na een oproep zo'n 150 foto's en filmpjes ontvangen. Die worden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid overhandigd.

In de gemeenteraad was vandaag veel kritiek op de communicatie na het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen. Krikke wordt kwalijk genomen dat ze de dag erna met een beschuldigende vinger wees naar de bouwers. Die hadden zich niet aan de afspraken gehouden, zei ze tegen journalisten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat ook het optreden van de burgemeester en de gemeente rond de jaarwisseling kritisch onderzoeken, verzekert Krikke. Het rapport moet in het najaar klaar zijn, zodat de conclusies kunnen worden meegenomen bij de beslissing of er komende jaarwisseling weer vreugdevuren worden aangestoken.