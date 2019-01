Kees Jansma stopt na dit seizoen als presentator van voetbalprogramma's

Kees Jansma (71) stopt na komende zomer als presentator van voetbalprogramma's op tv. Hij presenteert momenteel bij Fox Sports de programma's De Tafel van Kees en Natafelen. Hij zal daarna nog wel als gast aanschuiven bij de sportzender, waar hij sinds 2011 werkt.

"Het nemen van dit besluit is niet makkelijk, maar ik vind het tijd", zegt Jansma bij FOX Sports. "Tijd om te stoppen als presentator van wekelijkse programma's, hoewel ik ook na deze zomer betrokken blijf bij FOX Sports."

Jansma begon in 1966 in de sportjournalistiek. Hij schreef voor het AD en Voetbal International, waarna hij overstapte naar radio en tv. Bij de NOS werkte hij voor Studio Sport en werd in 1988 chef van de sportredactie. Ook presenteerde hij Sport op Vrijdag bij de KRO, samen met oud-zwemster Hansje Bunschoten.

Oranje

Bij het grote publiek werd Jansma bekend als 'twaalfde man' tijdens het EK Voetbal in 1988, dat Nederland won. Hij was toen voor de NOS de vaste volger van het Nederlands elftal. De Oranje-spelers gooiden hem in het bad in de kleedkamer.

In 2004 werd hij perschef van het Nederlands elftal, waar hij werkte met Marco van Basten, Bert van Marwijk en Louis van Gaal als bondscoach. Dat bleef hij doen tot 2014.

In 2011 kreeg Jansma een lintje voor zijn werk in de voetbaljournalistiek in; hij werd benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.