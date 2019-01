Grote steden met premier Rutte op zoek naar geld voor bouwplannen

Een topoverleg vandaag in Den Haag over investeringen in verkeer en woningbouw in de vier grote steden. Aan tafel zitten burgemeesters en wethouders uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en premier Rutte. De gemeenten willen van het kabinet geld om grote infrastructurele projecten te financieren.

Ook wordt waarschijnlijk besproken hoe belangrijke bouwprojecten versneld kunnen worden en hoe andere investeerders erbij kunnen aanhaken.

Een deel van het geld dat de steden willen, is bedoeld voor openbaar vervoer, en dat is belangrijk zegt transporthoogleraar Bert van Wee (TU Delft). Hij vertelt dat het bij grote woningbouwprojecten verstandiger is om meteen openbaar vervoer te regelen, omdat bewoners anders gewend raken aan hun route met de auto. "Dan wordt het veel moeilijker om ze uit de auto te krijgen."

Hij wijst in een gesprek met het Radio 1 Journaal op de plannen om in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zo'n 70.000 woningen te bouwen. "Dan zal je iets moeten met het openbaar vervoer."

Opties verkennen

Het probleem is dat het kabinet de budgetten voor transport in een plan al tot 2030 heeft vastgelegd, zegt Van Wee. Volgens hem lopen steden daar tegenaan als er nieuwe projecten bijkomen, zoals nu het geval is door de woningnood.

Het geld kan vrijkomen door een ander project te schrappen, of er moet geld worden gevonden buiten de begroting om andere investeerders te vinden, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Van Wee verwacht dat dit nu gebeurt, in een besloten vergadering, zodat de partijen ongestoord kunnen praten. "Ik vermoed dat ze opties aan het verkennen zijn."

Ook wijst hij erop dat bij een openbaar gesprek andere gemeenten zouden kunnen denken dat er geld te halen valt en dan ook mee willen profiteren.

Hoe groeien de grote steden?