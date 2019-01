Ook Linda de Mol stapt over naar Talpa

Linda de Mol stapt over naar Talpa. Vanaf 1 juli presenteert ze daar onder meer de Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel en Linda's Zomerweek. Dat zijn programma's die ze ook bij RTL presenteerde en meeneemt naar SBS, de zender van haar broer.

"Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt", zegt De Mol in een persbericht van Talpa. "Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt of ik hem kom helpen, zeg ik natuurlijk ja. Die vraag kwam afgelopen december."

Haar broer zegt in hetzelfde persbericht "geen seconde te hebben getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben". "Linda raakt de kijker met haar humor, warmte, originaliteit en met de juiste toon. Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden", aldus John de Mol.

Linda de Mol was ruim elf jaar in dienst van RTL.

'Enorme vakvrouw

Tegen RTL Boulevard zegt RTL-topman Sven Sauvé: "Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar."

Sauvé is vol lof over De Mol. "Naast dat ze een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien."

In 2006 maakte Linda de Mol ook al eens een overstap naar het toenmalige bedrijf van haar broer, de zender Tien. Een jaar later nam RTL programma's van Tien over en ging De Mol mee.