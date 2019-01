Tienduizenden vleermuizen Australië dood door hittegolf

Zeker 23.000 grote vleermuizen hebben in Australië twee dagen van extreme hitte in november niet overleefd. Volgens wetenschappers is dat een derde van de totale populatie van deze soort. Het aantal kan nog stijgen naar 30.000 dieren.

De grote vleermuizen of vleerhonden zijn in Nederland bekend onder de Latijnse naam pteropus conspicillatus. Ze leven voornamelijk in Queensland, in het noordoosten van Australië. Daar heten ze, vertaald naar het Nederlands, bebrilde fruit-vleerhond.

Onderzoekers hebben gezien hoe in de stad Cairns de vleermuizen dood uit bomen in tuinen en zwembaden vielen. "Het was deprimerend", zegt een van hen tegen de BBC. Het onderzoek naar de dood van de dieren door de Western Sydney University is vorige week afgerond.

Zichtbaar

Volgens experts zijn de vliegende honden niet gevoeliger voor hitte dan andere vleermuissoorten. Maar de sterfgevallen bij deze soort zijn duidelijker zichtbaar omdat de dieren vaak in de buurt van stedelijke gebieden leven.

Volgens een wetenschapper roept hun dood wel vragen op over het lot van andere soorten vleermuizen. Duidelijk is al dat zeker 10.000 zwarte vliegende honden de hitte ook niet hebben overleefd.

Bezorgd

Wetenschapper David Westcott, voorzitter van een organisatie die de vleermuizen in Australië in de gaten houdt, is bezorgd. 'Vroeger werden massale sterfgevallen vooral gezien na cyclonen, maar de afgelopen jaren zijn hittegolven een groter risico geworden", zegt hij tegen de BBC.

Al voor de fatale hittegolf wilden wetenschappers de status van de pteropus conspicillatusopschalen van 'kwetsbaar' naar 'bedreigd'. Maar vleermuizen zijn niet populair in Australië en worden gezien als 'ratten in de lucht'. Dat maakt het volgens Westcott lastiger om ze te beschermen.

Deze week nog waarschuwden autoriteiten tijdens een hittegolf in New South Wales voor het benaderen van vleermuizen, vanwege meldingen van agressie. Westcott: "Ik weet zeker dat er mensen zijn die blij zijn met de dood neervallende vleermuizen."