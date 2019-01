De Amsterdamse brandweer is gisteravond rond 21.00 uur uitgerukt na een 112-melding over een woningbrand in de Indische buurt. Twee blusauto's vertrokken met spoed.

Toen de bluswagens aankwamen, bleek het loos alarm. Een bewoner van de Javastraat projecteerde van twee hoog een video van een haardvuur op de muur, schrijft NH Nieuws.

Blussen was dus niet nodig. Twitteraar René van Schie maakte een foto van de inzet.