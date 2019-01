Minister Bruins opent nieuw lab apotheker om dure medicijnen te maken

Het eerste dure medicijn dat Lebbink en zijn collega Arwin Ramcharan willen namaken is Orkambi, een middel tegen taaislijmziekte. Fabrikant Vertex bood het middel aan voor 170.000 euro per patiënt per jaar. Na geheime onderhandelingen is het door de vorige minister van VWS Edith Schippers in de basisverzekering opgenomen. De prijs van het middel is onbekend. Wel is duidelijk dat Vertex er uiteindelijk flink minder voor krijgt dan de aanvankelijke prijs.

Veel lagere prijs

Destijds kondigde Paul Lebbink al aan dat hij Orkambi voor een veel lagere prijs kon maken. Lebbink ging er toen - en nu nog - van uit dat hij dat kan doen voor alle ongeveer 800 Nederlandse patiënten die ervoor in aanmerking komen. Tot voor kort waren Lebbink en Ramcharan er niet in geslaagd de grondstoffen te bemachtigen, mogelijk doordat fabrikant Vertex een exclusiviteitsbeding had afgesloten met grondstoffenleveranciers.

Dat probleem is opgelost. De Haagse apotheek heeft de grondstof voor Orkambi in huis. "Die gaan we nu heel zorgvuldig analyseren om te kijken of de zuiverheid ervan voldoende is. We willen niet nat gaan op onzuiverheid in onze grondstof." Bovendien verandert in februari de Europese octrooiwetgeving, vertelt Lebbink. "Daar wachten we ook even op."

Op kleine schaal

In de tussentijd kan er volgens Lebbink mooi een ander probleem worden opgelost. "In de wet staat dat magistrale bereiding van geneesmiddelen is toegestaan op kleine schaal en voor eigen patiënten. We zijn nu in een werkgroep bezig uit te werken wat 'kleine schaal' is." Over een paar weken komt er een Kamerbrief van minister Bruins waarin dat begrip wordt uitgewerkt. "Dat kan in het vervolg juridisch nog heel belangrijk worden."

Als de 800 patiënten hun medicijn één keer per kwartaal in de Haagse apotheek zouden komen halen, dan komt dat neer op bijna tien patiënten per dag. Komen ze elke maand dan zijn het er bijna dertig per dag. "Ik lever nu dagelijks honderd flesjes medicinale wietolie af aan patiënten. Ik kan dat nog steeds bereiden op kleine schaal", zegt Lebbink. "Maar in die werkgroep ben ik wel eens weggelachen om dat voorbeeld."