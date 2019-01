'Ex-vrouw PVV-Kamerlid Dion Graus doet aangifte tegen hem'

De ex-vrouw van Tweede Kamerlid Dion Graus heeft aangifte tegen hem gedaan, schrijft De Telegraaf. Ze beschuldigt Graus ervan dat hij haar heeft gedwongen om seks te hebben met anderen. Ook zou hij haar meermaals hebben bedreigd en een keer hebben geslagen.

Graus ontkent alle aantijgingen. Volgens het PVV-Kamerlid is zijn ex in de war en kan ze niet omgaan met de scheiding. De relatie van de twee liep voor de zomer op de klippen.

Privé-beveiligers

De ex-vrouw van Graus werkt voor de Tweede Kamerfractie van de PVV. Jarenlang deed ze dat onbetaald voor haar man, maar sinds de scheiding staat ze op de loonlijst van de PVV, schrijft de krant.

Aan De Telegraaf vertelt de vrouw dat ze van Graus seks moest hebben met zijn privé-beveiligers om ze te betalen. Ook spreekt ze over psychische mishandeling. Graus zou haar stelselmatig hebben gekleineerd en hebben gedreigd met fysiek geweld, wat een keer resulteerde in een klap.

Het Kamerlid wijt de beschuldigingen aan de psychische toestand van zijn ex. "Ik heb opnames waarin ze zegt dat ik de liefste man ben. Ik heb nooit iemand geslagen, ik heb nooit iemand gedreigd."

Gebrek aan bewijs

Graus is eerder beschuldigd van mishandeling binnen een relatie, maar niet vervolgd. Een andere ex-vrouw deed in 2003 aangifte van mishandeling. Volgens haar had Graus haar keel dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten.

Het Openbaar Ministerie ging destijds niet over tot vervolging wegens gebrek aan bewijs, maar concludeerde een paar jaar later dat er wel degelijk voldoende bewijs was.

Op de laatste aangifte willen politie en justitie niet reageren, schrijft De Telegraaf. PVV-leider Wilders geeft wel een reactie aan de krant: "Dion Graus heeft tegen mij alle aantijgingen ten stelligste ontkend. Zonder bewijs van het tegendeel kan ik niet anders dan ervan uitgaan dat dat zo is."